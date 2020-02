Kuala Lumpur (VNA) - La première réunion des hauts fonctionnaires (SOM 1) et les réunions connexes du forum de la coopération Asie-Pacifique 2020 (APEC 2020) ont eu lieu du 20 au 22 février dans la ville de Putrajaya, en Malaisie.

Panorama de la première réunion des hauts fonctionnaires de l'APEC 2020 (SOM 1). Photo : VNA

La délégation vietnamienne comprend des représentants des ministères de l'Industrie et du Commerce et des Affaires étrangères et le bureau du comité de pilotage intersectoriel pour l'intégration internationale.

Dans le cadre de la SOM 1, il y a eu de nombreux ateliers et dialogues politiques importants, y compris des ateliers multipartites de haut niveau sur la vision après 2020 de l'APEC.

La Malaisie hôte a sélectionné le thème «Optimiser le potentiel humain vers un avenir de prospérité partagée» pour l'APEC 2020, et a défini trois priorités pour sa présidence, à savoir la promotion du commerce et de l'investissement, la participation économique inclusive grâce à l'économie et la technologie numériques, et le renforcement de la durabilité innovante.

L'ordre du jour de la SOM 1 était basé sur les trois priorités, en se concentrant sur des questions telles que l'accélération de l'intégration économique régionale, l'examen de la réalisation des objectifs de Bogor et la construction de la vision de l'APEC l'après 2020 qui seront soumis à la réunion des dirigeants économiques de l'APEC prévue en novembre.

Les délégués ont examiné les préparatifs de la réunion des ministres et des responsables du Commerce et de la réunion des ministres du Tourisme prévue pour avril, ainsi que de la réunion ministérielle sur la réforme structurelle en août.



Ils ont partagé les vues sur les contributions de l’APEC au système commercial multilatéral dans le contexte du 25e anniversaire de la fondation de l’Organisation mondiale du commerce (OMC) et de la prochaine 12e Conférence ministérielle de l’OMC (CM 12).



Les ministres ont accordé une attention particulière aux initiatives concernant l'économie et la technologie numériques.

En marge de SOM 2, la Malaisie devrait organiser une semaine numérique du 12 au 19 avril. Toujours en avril, le Groupe spécialisé sur l'économie numérique organisera sa première réunion de l'année pour discuter en détail de la mise en œuvre de la Feuille de route pour l'économie numérique et Internet de l'APEC.-VNA.