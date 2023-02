New Delhi (VNA) - Le conseiller et chef de l’office du commerce de l’ambassade du Vietnam en Inde, Bui Trung Thuong, a participé à la Semaine indienne de l’énergie et à la 9e Table ronde ministérielle asiatique sur l’énergie (AMER9) qui s’est déroulée du 6 au 8 février en Inde.

Des éoliennes dans le parc éolien de Dông Hai I. Photo: VNA





L’événement, la première manifestation majeure de la présidence du pays du Groupe des 20 (G20), a attiré plus de 500 poids lourds de l’industrie de l’énergie et des milliers d’experts et de délégués de plus de 100 pays à travers le monde.



Le Premier ministre indien Narendra Modi a déclaré que le secteur de l’énergie joue un rôle majeur dans la décision de l’avenir du monde au 21e siècle et que l’Inde est l’une des voix les plus fortes aujourd’hui dans le développement de nouvelles ressources et dans la transition énergétique.



Dans le cadre de l’événement, les réunions du Groupe de travail sur la transition énergétique du G20 et de l’AMER9 se sont tenues en parallèle.



L’AMER9 est organisé conjointement par le Forum international de l’énergie (IEF) et le ministère indien du Pétrole et du Gaz naturel tous les deux ans.



En tant que membre de l’IEF depuis 2011, le Vietnam est toujours invité à assister à des réunions pour discuter de nouvelles voies pour la sécurité énergétique, la croissance inclusive et la transition énergétique.



L’AMER9 sur le thème "Cartographier de nouvelles voies pour la sécurité énergétique, la croissance inclusive et les transitions énergétiques" a eu deux sessions de discussion, l’une sur les solutions aux défis de la sécurité énergétique et de la justice sociale dans le contexte d’un monde instable, et l’autre sur l’Asie - le centre de la demande, moteur de la croissance inclusive et de la transition énergétique.



Lors de la réunion, les ministres asiatiques de l’Energie ont discuté des moyens de relever les défis de la sécurité énergétique et des outils pour déterminer la stabilité du marché mondial de l’énergie ainsi que l’état de la transition. Le marché mondial de l’énergie s’est concentré sur l’Asie, qui abritait 60% de la population mondiale avant la pandémie de Covid-19.

La volonté d’assurer un avenir durable et sûr pour diverses économies a contribué à faire de l’Asie un moteur de croissance pour l’économie mondiale. – VNA