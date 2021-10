Dôn Tuân Phong, vice-président de la Commission des relations extérieures de l'Assemblée nationale. Photo: VNA

Rome (VNA) – Une délégation vietnamienne, conduite par le vice-président de la Commission des relations extérieures de l'Assemblée nationale, Dôn Tuân Phong, assiste à la réunion parlementaire préalable à la COP26 qui se tient les 8 et 9 octobre à Rome, en Italie.

Dans son allocution d'ouverture, le ministre italien des Affaires étrangères Luigi Di Maio a affirmé la nécessité d'actions conjointes immédiates en réponse au changement climatique et d'un engagement connexe mondial .

Il a déclaré que la transition verte serait de plus en plus efficace lorsque les engagements seront pris sur la base du principe du multilatéralisme et d'intérêt commun. Par conséquent, les forums internationaux seront une occasion importante d'efforts conjoints pour parvenir à des accords spécifiques.

La COP26 est la principale conférence internationale sur les changements climatiques. Elle réunit des dirigeants du monde entier pour faire avancer l'action en faveur du climat et promouvoir la mise en œuvre de l'Accord de Paris, le principal traité international juridiquement contraignant sur les changements climatiques.

L'Union interparlementaire (UIP) appuie depuis longtemps la participation des parlements aux réunions annuelles de la Conférence des Parties en organisant des réunions parlementaires. La COP26 offre une occasion incontournable de réfléchir aux avancées réalisées depuis la signature de l'Accord de Paris en 2015 et d'établir des plans concrets pour atteindre les objectifs fixés par cet instrument, à un moment où la crise climatique est plus grave que jamais.

L'UIP organise en collaboration avec le Parlement italien une réunion parlementaire précédant la COP26 à Rome, en Italie, les 8 et 9 octobre 2021, dans le cadre d'une série d'événements de préparation à la COP26 accueillis par l'Italie, qui sera suivie de la Réunion parlementaire en marge de la COP26 à Glasgow, organisée conjointement avec le Groupe britannique de l'UIP, le 7 novembre 2021.

Réunion parlementaire en prévision de la COP 26 à Rome est destinée aux parlementaires associés à des commissions sur le climat et l'environnement. -VNA