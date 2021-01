Des enfants sont recruté dans des nombreux groupes armés en Afrique. Photo: Reuters

Hanoï (VNA) – Le Vietnam soutient le rôle de coordonnateur des agences des Nations Unies (ONU) ainsi que la contribution des organisations régionales pour aider les pays sortant de conflits à lutter contre la pauvreté, promouvoir la généralisation de l'enseignement et le développement durable.

Lors de la réunion en formule Arria du Conseil de sécurité de l’ONU tenue le 29 janvier à New York sur le rapatriement des enfants de la zone de conflit co-organisé par la Russie et le Kazakhstan, la ministre conseillère Nguyen Phuong Tra, cheffe adjointe de la Mission permanente du Vietnam auprès des Nations Unies, a également réaffirmé la politique et l'engagement du Vietnam dans le soin, la protection et l'éducation des enfants.

Selon Mme Nguyen Phuong Nga, la prévention des conflits et des guerres doit être résolue à la racine, en éduquant les enfants à apprécier la paix et à renoncer à la haine.

L'éducation précoce aide les enfants à éviter les idées extrêmes et le terrorisme, contribuant à résoudre les problèmes de pauvreté et d'inégalité.

Les gouvernements concernés devraient prendre toutes les mesures nécessaires pour empêcher le recrutement d'enfants dans les forces armées ou les groupes armés, ainsi que pour fournir des politiques de réintégration et des soutien à ces enfants, a-t-elle déclaré.

Elle a également fait valoir que les programmes de réintégration devraient être considérés comme essentiels aux efforts de consolidation de la paix et de prévention des conflits.

La communauté internationale doit fournir un financement pour la séparation et la réintégration des enfants après un conflit afin d’empêcher le réemploi des forces armées, a-t-elle annoncé. –VNA