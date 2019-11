Photo: VNA



Bangkok (VNA) - Le ministre de la Sécurité publique, le général To Lam, à la tête d’une délégation vietnamienne, a participé à la 10e réunion ministérielle de l’ASEAN+3 sur la criminalité transnationale (AMMTC+3), qui s'est tenue à Bangkok le 28 novembre en Thaïlande.

Les pays de l'ASEAN ont reconnu et apprécié le mécanisme de coopération entre l'ASEAN et ses pays partenaires et de dialogue. Ils ont déclaré que la coordination et le soutien des pays partenaires et du dialogue en matière de partage d'informations, de fourniture d'équipements et de techniques, d’amélioration de la qualification professionnelle des cadres avaient grandement contribué à la lutte contre la criminalité transnationale au sein du bloc ainsi que dans chaque pays membre.

S’adressant à la réunion, le ministre To Lam a souligné l'importance du mécanisme de coopération entre l'ASEAN et la Chine, la République de Corée et le Japon au cours des deux dernières décennies.

En ce qui concerne le Vietnam, la Chine, le Royaume-Uni et le Japon ont participé à la formation visant à améliorer les capacités de maintien de l’ordre, a ajouté To Lam, ajoutant que les réunions et les contacts entre le ministère vietnamien de la Sécurité publique et les services de détection et de répression de ces pays avaient été maintenus.

Le ministre vietnamien a exhorté les parties à poursuivre la mise en œuvre du plan d'action ASEAN+3 contre le terrorisme et la criminalité transnationale pour 2018-2020. Il a également suggéré que les trois pays partenaires continuaient d'aider les pays de l'ASEAN à former les cadres chargés de la force de l’ordre en la matière de cybercriminalité, de crime de drogue et de crime de traite humaine.

Il a déclaré que le Vietnam était honoré d'accueillir l’AMMTC+3 Hanoï dans le cadre de la 14e réunion AMMTC et des réunions connexes en 2020.

La 10e réunion de l’AMMTC+3 s'est achevée par l'adoption d'une déclaration commune réitérant son engagement à renforcer encore le mécanisme de coopération ASEAN+3 et la coopération dans la lutte contre la criminalité transnationale.



En marge de la 10e réunion de l’AMMTC+3 et de la 14e réunion de l’AMMTC, le ministre vietnamien a rencontré des représentants de la Chine, du Laos, de la Malaisie, du Myanmar et du Brunei afin de discuter de la coopération future.

Rencontre avec le vice-ministre chinois de la Sécurité publique, Wang Xiaohong, M. Lam a souligné les résultats positifs et substantiels du partenariat entre les deux ministères de la Sécurité publique depuis janvier de cette année. Les deux parties ont convenu de renforcer la coordination dans la lutte contre tous les types de criminalité ainsi que dans la formation.

To Lam et son homologue laotien, Vilay Lakhamphong, se sont engagés à maintenir une coopération étroite pour assurer la sécurité et l'ordre le long de la frontière commune, tout en cherchant à enquêter, arrêter et interroger des personnes soupçonnées de crimes transnationaux liés à la drogue, à l'économie et à la traite humaine.

Lors de la rencontre entre To Lam et le ministre malaisien des Affaires intérieures Muhyiddin Yassin, les deux ministres ont convenu d’accélérer l'organisation de la première session du Groupe de travail mixte au niveau de vice-ministre sur la criminalité transnationale. Ils sont également parvenus à un consensus sur l'accélération des négociations d’un accord de coopération en matière de prévention et de lutte contre la traite humaine.

S'adressant au ministre de l'Intérieur du Myanmar Kyaw Swe, le ministre vietnamien a suggéré aux deux parties de continuer à échanger des informations sur les crimes liés à la sécurité, en particulier de lutter contre l'utilisation par les individus et les organisations du territoire de ce pays pour mener des activités contre l'autre.

Lors de la rencontre entre le ministre de la Défense et président du Comité de la sécurité nationale du Brunei, Awang Halbi bin Haji Mohd Yussof et le ministre To Lam, les deux parties ont estimé qu’elles continueraient à coordonner leurs points de vue et à se soutenir lors de forums multilatéraux sur la lutte contre la criminalité et la sécurité. Les deux parties sont également prêtes à renforcer le partage d'expérience, à multiplier les visites et les échanges culturels et sportifs entre leurs forces de l'ordre.

Les deux ministres sont également convenus d’accélérer la signature d'accords de coopération entre les deux gouvernements en matière de lutte contre la criminalité transnationale et d'entraide judiciaire en matière pénale. -VNA