Le vice-Premier ministre et ministre des Affaires étrangères, Pham Binh Minh. Photo : VNA



Bangkok (VNA) – Le vice-Premier ministre et ministre des Affaires étrangères, Pham Binh Minh, a participé à la conférence des ministres des Affaires étrangères de l’ASEAN, organisée le matin du 22 juin en Thaïlande.



Cette conférence était un événement préparatif du 34e Sommet de l’ASEAN (Association des Nations d’Asie du Sud-Est) qui se tient les 22 et 23 juin à Bangkok.



Dans son discours prononcé lors de la conférence, Pham Binh Minh a déclaré saluer les avancées de l’édification de la Communauté de l’ASEAN. Il a insisté sur la nécessité de maintenir la solidarité et le consensus au sein de l’ASEAN, au service de l’édification de la Communauté régionale et du maintien de son rôle central dans la région.



S’agissant de la Mer Orientale, le vice-Premier ministre vietnamien a indiqué que la situation dans cette zone maritime était compliquée et que les parties concernées devraient redoubler d’efforts afin de maintenir les dialogues et les coopérations pour la paix, la stabilité, la sûreté et la sécurité de navigation et de survol. Il a également appelé à promouvoir la retenue, à éviter tout acte munilatéral comme la militarisation de la Mer Orientale. Pham Binh Minh a en outre souligné que l’ASEAN et la Chine devraient collaborer pour assurer un climat favorable aux négociations pour élaborer un Code de conduite (COC) en Mer Orientale valable et efficace. Il a proposé par ailleurs de renforcer la coopération dans le cadre de l’ASEAN afin de faire face aux défis comme la pêche illégale ou les déchets en mer…



A cette occasion, le vice-Premier ministre Pham Binh Minh a remercié les pays pour leur soutien à la candidature du Vietnam au poste de membre non permanent du Conseil de sécurité des Nations Unies pour le mandat 2020-2021. Il a assuré que le Vietnam contribuerait activement aux efforts communs pour la paix et la stabilité et que Hanoï, en tant que président de l’ASEAN en 2020, s’efforcerait de renforcer les liens entre le Conseil de sécurité des Nations Unies et les organisations régionales, dont l’ASEAN.



Lors de la conférence, les ministres des Affaires étrangères de l’ASEAN ont convenu de soumettre pour approbation aux dirigeants de l’ASEAN une déclaration sur la vision concernant le Partenariat pour la Durabilité, laquelle vise à améliorer la durabilité des trois piliers de la Communauté de l’ASEAN (politique-sécurité, économie, culture-société).



Les ministres ont souligné que l’ASEAN devait maintenir la solidarité et le consensus en son sein, améliorer l’efficacité des mécanismes fondés et dirigés par l’ASEAN, afin de faire face aux défis et d’assurer son rôle central dans les processus régionaux.



Ils ont reconnu les avancées des négociations du Code de conduite en Mer Orientale (COC), souligné l’importance de la retenue et de l’application rigoureuse de la Déclaration sur la conduite des parties en Mer Orientale (DOC), ainsi que des efforts pour édifier un COC valable, efficace et conforme au droit international, dont la Convention des Nations Unies sur le droit de la mer de 1982. -VNA