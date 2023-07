Rome (VNA) - Une délégation vietnamienne, dirigée par l'ambassadeur du Vietnam en Italie, Duong Hai Hung, représentant permanent du pays auprès de la FAO, assiste à la 43e session de la Conférence ministérielle de la l'Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture (FAO).L'événement, qui se tient du 1er au 7 juillet, à Rome, en Italie, rassemble deux vice-Premiers ministres et environ 120 ministres et vice-ministres des pays membres.

Dans son discours d'ouverture, le ministre coordinateur singapourien chargé des politiques sociales, Tharman Shanmugaratnam, également coprésident de la Commission mondiale sur l'économie de l'eau soutenue par les Nations Unies, a souligné l'importance de l'amélioration de la gestion de l'eau pour atteindre les objectifs mondiaux en matière de lutte contre la faim, de climat et d'environnement.Il a également mentionné le succès du Vietnam dans la réduction de la consommation d'eau dans l'agriculture en utilisant des capteurs et des pratiques d'irrigation innovantes. Le projet VnSAT soutient les agriculteurs avec un système d'irrigation économique (irrigation goutte à goutte et irrigation par aspersion), qui a donné d'excellents résultats dans la culture, aidant les agriculteurs à économiser à la fois de l'argent et du temps.La FAO a souligné que l'eau est un élément crucial pour les systèmes agroalimentaires, qui doivent faire face à des défis croissants.L'élection du directeur général pour le mandat 2023-2027 se fera par un vote en présentiel au scrutin secret le 2 juillet.Organisée tous les deux ans, la Conférence ministérielle de la FAO est chargée d'approuver le programme de travail et le budget de la FAO des deux prochaines années, de faire des recommandations sur les questions d'alimentation, d'agriculture et d'examiner les questions de politique de gouvernance mondiale. -VNA