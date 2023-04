Le ministre de l'Industrie et du Commerce Nguyen Hong Dien prend la parole à la cérémonie d'ouverture. Photo: NDEL

Pékin (VNA) - Une délégation vietnamienne, conduite par le ministre de l'Industrie et du Commerce Nguyen Hong Dien, a assisté le 10 avril à la cérémonie d'ouverture de la 3e Exposition internationale de produits de consommation dans la ville de Haikou, province chinoise de Hainan.S'exprimant lors de l'événement, Nguyen Hong Dien a souligné que le partenariat de coopération stratégique intégral Vietnam-Chine se développait bien, apportant des avantages substantiels aux deux parties.Malgré les graves impacts de la pandémie de COVID-19, la Chine reste le plus grand partenaire commercial du Vietnam, et le Vietnam est actuellement le plus grand partenaire commercial dans l'ASEAN et le sixième au monde de la Chine, a-t-il précisé, ajoutant que le commerce bilatéral Vietnam-Chine représente actuellement environ un quart du commerce extérieur du Vietnam.Soulignant l'importance de l'exposition, - l'une des rares grandes foires nationales organisées juste après le contrôle de la pandémie de COVID-19 par la Chine dans le but de soutenir les entreprises, le ministre vietnamien a exprimé son espoir que les entreprises participantes disposeraient de plus d'informations, transformeraient rapidement les idées et opportunités de coopération en programmes, projets et contrats précis, contribuant à porter la coopération économique et commerciale entre les deux pays à un nouveau niveau.Le ministère vietnamien de l'Industrie et du Commerce est prêt à soutenir et à créer les conditions les plus favorables pour que les entreprises vietnamiennes, chinoises et étrangères puissent renforcer leur coopération, a-t-il ajouté.Lors de la cérémonie d'ouverture, Nguyen Hong Dien a eu une discussion avec le ministre chinois du Commerce Wang Wentao sur la création de conditions optimales pour stimuler le commerce bilatéral, en particulier l'accélération des exportations de produits agricoles majeurs vietnamiens. Il a proposé à Wang Wentao de soutenir l'ouverture par le ministère vietnamien le Bureau de promotion commerciale à Hainan et Chengdu. Le ministre chinois a accepté la proposition, soulignant la nécessité pour les deux ministères de se coordonner étroitement pour stimuler le commerce bilatéral.La 3e Exposition internationale de produits de consommation, qui dure du 10 au 15 avril, voit la participation de plus de 3.100 marques de 65 pays et régions. -VNA