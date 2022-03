Des bananes vietnamiennes sont vendues au supermarché AEON Lake Town dans la préfecture de Saitama au Japon). Photo : VNA



Tokyo (VNA) - La 47e exposition internationale de l'alimentation et des boissons (Foodex Japan 2022) s'est ouverte le 8 mars dans la préfecture de Chiba (Japon), avec la participation d'entreprises venant de dizaines de pays et de territoires, dont le Vietnam.

Saitou Yaso, un importateur de produits alimentaires du Japon, a exprimé sa joie de voir être importés les fruits vietnamiens au Japon. «Les relations entre le Japon et le Vietnam s'améliorent de plus en plus. Par conséquent, nous devons coopérer pour promouvoir l'échange de produits agricoles entre les deux pays.», a-t-il souligné.

Organisé pour la première fois en 1976, Foodex Japan est le plus grand salon international de l'alimentation et des boissons au Japon. L'événement attire une grande attention des entreprises du monde car c'est une bonne opportunité de promouvoir l'exportation de produits agricoles et alimentaires vers ce marché de l'Asie du Nord-Est.

Estimant cet événement, l’ambassadeur vietnamien au Japon a précisé que les produits vietnamiens présentés à cette exposition étaient très divers, magnifiquement conçus et adaptés aux goûts des consommateurs japonais. « Je crois que les amis japonais sentiront certainement que ces produits sont très adaptés à leur goût.", a-t-il affirmé.

Ta Duc Minh, conseiller commercial du Vietnam au Japon, a partagé que tous les produits agricoles et alimentaires vietnamiens présentés à l'exposition répondaient aux normes d'hygiène et de sécurité alimentaires très stricts du Japon et étaient officiellement importés. Il a souhaité voir ces produits pénétrer plus profondément dans le système de vente au détail du Japon afin de faciliter leur accès aux consommateurs du pays.

Foodex Japan 2022 se terminera le 11 mars. - VNA