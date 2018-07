Hanoï (VNA) – Dans le cadre du Forum politique de haut niveau pour le développement durable, sous les auspices du Conseil économique et social des Nations Unies (ECOSOC), un évènement parallèle intitulé "L'économie verte et ses impacts transformateurs pour un développement durable dans toutes ses dimensions" a eu lieu mercredi 11 juillet à New York.

Cet évènement a été organisé par les missions permanentes de Thaïlande et du Bhoutan auprès de l’ONU, l’Union européenne (UE), SWITCH-Asia, le Programme des Nations unies pour l'environnement (PNUE) et le Vietnam.

L’ambassadeur Dang Dinh Quy, chef de la mission permanente du Vietnam auprès de l’ONU, a informé des réalisations du Vietnam dans le secteur agricole ces dernières années, ses politiques visant à promouvoir le développement de l’agriculture verte ainsi qu’à faire face aux défis pour l’agriculture durable, dont la faible productivité et les impacts environnementaux dus à l’utilisation d’engrais chimiques et de pesticides.

Dang Dinh Quy a souligné l’importance des initiatives, dont VietGAPs, contribuant à augmenter la productivité, les revenus des agriculteurs et à réduire les impacts environnementaux.

D'autres intervenants ont partagé les points de vue de leurs pays et organisations sur les mesures propres à promouvoir une économie verte, les modèles de production et de consommation durable.

Les délégués thaïlandais ont souligné le rôle de l'élaboration de cadres politiques pour promouvoir l'économie verte, ainsi que des efforts visant à réaliser ces politiques, en particulier dans les zones rurales.

L’ambassadrice Doma Tsering, représentative permanente du Bhoutan auprès de l’ONU, a présenté la politique de l’écotourisme « à haute valeur et à faible impact » de son pays et de son approche globale de la prospérité nationale fondée sur l’indice de bonheur (GNH).

Le représentant de l'UE a donné l'exemple de l’économie circulaire qui minimise les déchets et le gaspillage dans les cycles de production et de consommation.

Le représentant du PNUE a souligné ses efforts, en collaboration avec le secteur privé, visant à promouvoir les solutions de recyclage du plastique et d'élimination progressive des produits plastiques. -VNA