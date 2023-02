Les touristes étrangers reviennent au Vietnam après la pandémie. Photo: CNN

Hanoï (VNA) - Un journaliste de Travel of Path a partagé son expérience de voyage en Asie du Sud-Est et les quatre destinations les plus abordables pour les voyageurs américains qui souhaitent économiser de l'argent, où figure le Vietnam.

Selon Travel of Path, "si vous voulez avoir l'impression d'entrer dans un conte de fées, visitez la campagne vietnamienne. Avec les paysages parmi les plus spectaculaires d'Asie du Sud-Est, vous êtes sûr de prendre des photos incroyables".



Les tarifs de certaines activités à Ho Chi Minh-Ville ont été calculés par Travel of Path. "Le prix d'un dîner ordinaire peut être aussi bas que 5 dollars et si vous souhaitez des repas luxueux, le prix n'est que d'environ 20 à 30 dollars. Pour le café, vous n'aurez pas à vous soucier du prix car il ne coûte qu'environ 75 cents américains".



"En termes d'hébergement, les hôtels et motels pas chers coûtent moins de 10 dollars/nuit, les hébergements milieu de gamme environ 20 dollars et les hôtels de luxe moins de 100 dollars". -CPV/VNA