Hanoi (VNA) - Le Vietnam se classe 7e dans le top 10 des meilleures destinations pour les étrangers et 2e en Asie du Sud-Est, après l'Indonésie.

InterNations, une communauté de personnes travaillant à l'étranger et comptant plus de 4,5 millions de membres dans 420 villes du monde, a publié un rapport sur les meilleurs et les pires endroits pour les expatriés en 2022.

Le classement a interrogé 11.970 personnes travaillant dans 52 pays et territoires. Les critères tournaient autour de 5 catégories : qualité de vie, stabilité de vie, travail, finances personnelles et besoins essentiels.

Le Vietnam est 7e au rang mondial dans le meilleur endroit pour les travailleurs étrangers. Selon InterNations, il se classe en tête de l'indice des finances personnelles. Quatre expatriés sur cinq dans le pays, soit 80 %, évaluent positivement le coût de la vie, contre 45 % dans le monde.

La plupart des travailleurs étrangers, selon l'enquête, viennent au Vietnam pour travailler dans l'éducation, la fabrication, la publicité, le marketing et les communications.

Le Mexique est en tête du monde en tant que lieu de travail idéal pour les travailleurs étrangers. Parmi les autres destinations asiatiques du top 10 figurent l'Indonésie, Taïwan (Chine), la Thaïlande et Singapour. - VNA