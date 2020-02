Photo d'illustration: Internet

Hanoï (VNA) - Le Vietnam se classe 7e sur la liste des 20 destinations touristiques connaissant la croissance la plus rapide au monde, récemment publiée par l'Organisation mondiale du tourisme (World Tourism Organization - UNWTO).

Le nombre des voyages à l'étranger en 2019 a atteint 1,5 milliard, en hausse de 4% par rapport à 2018, selon les dernières statistiques de l'UNWTO.

Le Myanmar arrive en tête de la liste, avec une augmentation de 40,2% des visiteurs, suivi de Porto Rico (31,2%) et de l'Iran (27,9%).

En 2019, le Vietnam a attiré un nombre record de plus de 18 millions de visiteurs étrangers, enregistrant une croissance annuelle de 16,2%. Les arrivées touristiques par voie aérienne et routière ont respectivement progressé de 15,2% et 20,4%, celles par voie maritime de 22,7%. -VNA