Délégués à la Journée ASEAN-République de Corée. Photo : VNA

Hanoï (VNA) - Le ministère des Affaires étrangères, en coordination avec l'ambassade de République de Corée, a organisé le 1er novembre à Hanoï un Forum stratégique ASEAN-République de Corée.Placé sur le thème "Vers un partenariat stratégique intégral ASEAN-République de Corée pour la paix, la sécurité et la prospérité", le forum était une initiative avancée par le Vietnam.L'événement a réuni un grand nombre de représentants d'agences gouvernementales, de missions diplomatiques, ainsi que des chercheurs des pays de l'ASEAN et de République de Corée.Présent au forum, le vice-ministre vietnamien des Affaires étrangères, Do Hung Viet, a affirmé que l'ASEAN saluait la volonté de la République de Corée d'établir un partenariat stratégique intégral avec l’ASEAN et de mettre en place l’Initiative de solidarité entre les deux parties (Korea-ASEAN Solidarity Initiative - KASI) pour contribuer à cet effort.Il a émis son souhait que les délégués proposent des recommandations pour approfondir la coopération dans divers domaines, tirer parti des nouveaux moteurs de croissance, répondre efficacement aux défis communs et contribuer activement à la paix, à la stabilité et au développement durable.De son côté, le premier vice-ministre sud-coréen des Affaires étrangères, Chang Ho-jin, a apprécié l'initiative du Vietnam sur la Journée ASEAN-République de Corée afin de contribuer aux efforts visant à promouvoir les relations entre les deux parties.Le diplomate sud-coréen a affirmé que son pays souhaitait renforcer et approfondir sa coopération avec l'ASEAN à travers la mise en œuvre de la KASI pour établir un partenariat stratégique intégral entre les deux parties.A cette occasion, une exposition touristique ASEAN-République de Corée a ouvert ses portes.