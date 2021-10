Lors de la cérémonie en écho de la Journée internationale pour la réduction des risques de catastrophes et la Journée de l’ASEAN pour la gestion des catastrophes. Photo : VNA

Hanoi (VNA) – Le Comité national de pilotage de la prévention et de la lutte contre les catastrophes naturelles a organisé mercredi 13 octobre une cérémonie en écho de la Journée internationale pour la réduction des risques de catastrophes et la Journée de l’ASEAN pour la gestion des catastrophes.

Le vice-Premier ministre Lê Van Thành a déclaré qu’avec le thème "Coopération pour surmonter ensemble les défis", l’événement affirme la détermination du Vietnam à s’unir et à faire écho avec les pays et les organes des Nations unies et de l’ASEAN, les organisations internationales pour promouvoir la sensibilisation mondiale à la réduction des risques de catastrophe, améliorer les capacité et répondre plus efficacement aux catastrophes dans le contexte de la pandémie de Covid-19.

Le gouvernement vietnamien considère toujours la prévention et le contrôle des catastrophes naturelles comme une tâche primordiale, régulière et continue de l’ensemble du système politique afin de protéger la vie, la santé, l’existence et les biens de la population, a déclaré le vice-Premier ministre.

Si le Vietnam parvient à réduire l’impact des aléas climatiques sur son territoire, les conséquences des catastrophes demeurent encore dévastatrices.

Evoquant les défis à relever pour surmonter le double défi de la prévention et de la lutte contre catastrophes naturelles et de l'épidémie de Covid-19, il a déclaré que le Vietnam espère que les pays, organisations et amis internationaux continueront à soutenir le Vietnam pour accéder rapidement aux technologies avancées et bénéficier des ressources pour affronter et surmonter rapidement les conséquences des catastrophes naturelles.

Le Vietnam a participé proactivement et activement aux organisations et forums internationaux ayant trait à la prévention et à l’atténuation des catastrophes, et est plébiscité comme un membre actif qui joue un rôle proactif et apporte une contribution efficace aux efforts communs de l’ASEAN dans la prévention, la lutte et la réduction des risques de catastrophes.

Le secrétaire général adjoint de l’ASEAN, Ekkaphab Phanthavong, a reconnu les efforts du Vietnam, l’évaluant comme un membre très proactif, actif et efficace de l’ASEAN.

Le chef du bureau régional de l’UNDRR (Bureau des Nations unies pour la réduction des risques de catastrophes) pour l’Asie et le Pacifique, Marco Toscano-Rivalta, a salué et hautement apprécié l’adoption par le gouvernement vietnamien de la stratégie nationale de prévention et de contrôle des catastrophes naturelles. – VNA