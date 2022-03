Photo d'illustration: VNA



Berlin (VNA) – Selon le World Footwear Yearbook 2021 qui vient d’être publié, le Vietnam occupe plus de 10 % des parts du marché mondial des exportations de chaussures.



Selon le site allemande Schoez.biz le 2 mars, entre 2011 et 2020, la part de marché du Vietnam est passée de 2 % à 10,2 %. Au total, le Vietnam a exporté environ 1,2 milliard de paires de chaussures en 2020.



La Chine est en tête de la liste des exportateurs avec un total de 7,4 milliards de paires de chaussures exportées en 2020, devant le Vietnam (2e place) et l’Indonésie (3e place, avec 366 millions de paires de chaussures exportées).



Au total, environ 12,1 milliards de paires de chaussures ont été exportées dans le monde en 2020.



S’agissant des débouchés, la Chine occupe également le premier rang avec 3,9 milliards de paires de chaussures, devant les Etats-Unis (1,8 milliard de paires), l’Indonésie (821 millions de paires). -VNA