Navire "zeo mission" Energy Observer sur la rivière Sai Gon. Photo: dantri.com.vn

Ho Chi Minh-Ville (VNA) - Mis à l'eau à Saint-Malo il y a cinq ans, Energy Observer, navire expérimental à zéro émission, a effectué sa 73e escale de son Odyssée autour du monde à Hô Chi Minh-Ville le 22 juin.

L'équipage d'Energy Observer, en collaboration avec le Consulat de France à Hô Chi Minh Ville, a présenté le système autonome zéro émission du navire à plusieurs centaines de visiteurs et décideurs de politiques, et à de nombreux étudiants et écoliers.

Navire laboratoire "zero-emission", Energy Observer est un navire innovant et révolutionnaire qui navigue sans nuire à la planète. Si sa propulsion électrique est alimentée par des énergies renouvelables telles que le soleil, le vent et les courants marins, il est également capable de stocker son énergie sous forme d'hydrogène produit à partir d'eau de mer - une technologie qui lui permet de naviguer en totale autonomie.

Navire Energy Observer. Photo: dantri.com.vn



Parti en 2017 de son port d'attache Saint-Malo, Energy Observer sillonne depuis les mers, pour un tour du monde Odyssée prévu jusqu'en 2024.

En février 2021, le gouvernement vietnamien a publié un plan national de développement de l'électricité pour la période 2021-2030. Le plan devrait augmenter la capacité éolienne et solaire existante. Cela signifie que les infrastructures doivent d'abord être améliorées pour assurer un fonctionnement stable, avec une plus grande part d'énergie renouvelable. - VNA