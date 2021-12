Moscou, 2 décembre (VNA) - Le président Nguyên Xuân Phuc a affirmé que le Vietnam n’oublie jamais la grande aide que le peuple russe, dont les anciens combattants et les amis, a apporté au Vietnam dans la lutte pour l'indépendance et l'unification nationales dans le passé ainsi que dans la construction et le développement du pays d’aujourd'hui.

Photo : VNA

Lors d'une rencontre avec des représentants de l'Association d'amitié Russie-Vietnam et de l'Association des anciens combattants russes au Vietnam dans le cadre de sa visite officielle en Russie, le président Nguyên Xuân Phuc a apprécié les résultats du travail des associations.

Le chef de l'Etat a déclaré que leurs activités ont contribué au succès de l'Année Vietnam-Russie et Russie-Vietnam lancée en 2019, aidant à éduquer la jeune génération sur l'amitié traditionnelle entre les deux peuples. Il espère que dans le temps à venir, lorsque la pandémie de COVID-19 sera sous contrôle, les experts et les vétérans auront l'occasion de se rendre au Vietnam et de continuer à cultiver l'amitié entre les deux pays.

Il a espéré que l'Association d'amitié Russie-Vietnam continuera à soutenir la communauté vietnamienne en Russie pour étudier et vivre de manière stable, mieux s'intégrer dans la société russe, contribuant davantage au renforcement de l'amitié et de la coopération intégrale entre les deux nations.



Lors de la rencontre, les représentants des associations ont souligné qu'elles continueraient à contribuer activement au développement de l'amitié traditionnelle et du partenariat stratégique intégral entre le Vietnam et la Russie.

Le même jour, lors d'une rencontre avec Vladislav Shapsha, gouverneur de l'oblast de Kaluga, le président Nguyên Xuân Phuc a remercié et apprécié les autorités provinciales pour avoir créé des conditions favorables aux entreprises vietnamiennes pour investir dans la localité, y compris un projet d'investissement de TH Group.

Photo : VNA

Il a souligné le fait que de nombreux étudiants vietnamiens étudient à Kaluga, y compris l'Université de Kaluga, souhaitant que la province renforce la coopération avec les localités du Vietnam et améliore les échanges entre les peuples des deux pays. Il a également exhorté les autorités de Kaluga à continuer à soutenir et à créer des conditions favorables aux étudiants et communautés vietnamiennes pour étudier, faire des affaires et vivre ici.

VladislavShapsha a exprimé son espoir que de plus en plus d'étudiants et d'entreprises vietnamiennes viendront travailler, étudier et investir à Kaluga, promouvant ainsi fortement le partenariat stratégique intégral entre les deux pays.- VNA