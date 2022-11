Alger (VNA) – Une délégation du groupe PetroVietnam conduite par le président de son Conseil des membres Hoàng Quôc Vuong a eu une séance de travail le 7 novembre avec des représentants des agences concernées de l’Algérie pour accélérer la mise en œuvre de la deuxième phase d’un projet de coentreprise tripartite sur le champ de Bir Seba en Algérie.

La délégation conduite par le président du conseil des membres de PetroVietnam Hoàng Quôc Vuong visite une usine du champ de Bir Seba. Photo : VNA

La coentreprise entre la PetroVietnam Exploration Production Corporation (PVEP) relevant de PetroVietnam, la société publique thaïlandaise d’exploration et de production (PTTEP) et la compagnie pétrolière publique nationale algérienne Sonatrach a été créée en 2009 avec un investissement total de 1,26 milliard de dollars.Dans la première phase, le champ de Bir Seba produit 20.000 barils de pétrole par jour. Depuis l’accueil du premier flux de pétrole en août 2015, le projet a pompé un total de 44,27 millions de barils. Il est considéré comme une lueur d’espoir dans la coopération bilatérale entre le Vietnam et l’Algérie.La deuxième étape du projet de coentreprise devrait accueillir le premier flux de pétrole au premier trimestre 2016, également avec une capacité nominale de 20.000 barils par jour.A cette occasion, la délégation vietnamienne a eu le 7 novembre une rencontre avec le ministre algérien de l’Energie et des Mines, Mohamed Arkab, au cours de laquelle les deux parties ont passé en revue le partenariat pétrolier et gazier entre Sonatrach et Petrovietnam, et évalué les perspectives d’élargissement de la coopération entre les deux parties dans le temps à venir.Le ministre Mohamed Arkab a invité la société vietnamienne à investir davantage dans l’industrie pétrolière et gazière de son pays et à nouer davantage de partenariats gagnant-gagnant.De son côté, Hoàng Quôc Vuong s’est dit satisfait de la qualité de la coopération PetroVietnam - Sonatrach, et s’est montré intéressé à accroître les investissements en Algérie, notamment dans les projets pétroliers et gaziers existants ainsi que dans les nouveaux. – VNA