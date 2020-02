Photo d'illustration : VNA

Hanoï (VNA) - Le 29 février, le ministère vietnamien de la Santé a informé que le journal israélien Haaretz avait publié le 28 février l’article intitulé « What Israel can learn from Vietnam on how to beat the Coronavirus » (Ce que l'Israël peut apprendre le Vietnam sur la façon de vaincre le coronavirus) abordant le fait que le médecin Rafi Kot vivant et travaillant à Hanoï avait donné des consultations sur la prévention et la lutte contre le COVID-19 au gouvernement vietnamien.

Sur cette question, le ministère vietnamien de la Santé a affirmé que ce ministère n’avait consulté que l’Organisation mondiale de la Santé et le Centre américain de Contrôle et de Prévention des maladies (CDC).

Ces deux organisations recensent plus de 120 experts de santé travaillant au Vietnam depuis des années. Ils coopèrent régulièrement et étroitement avec le Vietnam dans le partage des informations dans le processus de prévention et de lutte contre l’épidémie de COVID-19.

Etant l’organe permanent du Comité national de pilotage de prévention et de lutte contre l’épidémie de COVID-19, le ministère vietnamien de la Santé est toujours à l’écoute des avis de toutes les organisations, de tous les individus (non seulement les avis concernant l’épidémie). Pourtant le ministère vietnamien de la Santé n’invite aucune organisation, aucun particulier à travailler en tant qu’un organe consultant ou un expert consultant dans la prévention et la lutte contre le COVID-19.-VNA