Hanoi (VNA) – Le ministère de l’Information et de la Communication a donné vendredi 22 mai le coup d’envoi de la campagne de promotion de la transformation numérique par la technologie de cloud computing au Vietnam.

Le ministre de l’Information et de la Communication Nguyên Manh Hung s’exprime lors de la cérémonie, le 22 mai à Hanoi. Photo : VNA

Le Vietnam a l’aspiration à se lever au moyen de la transformation numérique, a déclaré le ministre de l’Information et de la Communication Nguyên Manh Hung qui a lancé la campagne avec les représentants de quatre entreprises de cloud computing de premier rang au Vietnam.Le pays doit ainsi maîtriser les infrastructures et les plateformes de transformation numérique pour chaque branche et chaque domaine. C’est l’opportunité de développement des produits informatiques "Make in Vietnam", a-t-il indiqué.La dynamique du monde d’aujourd’hui impose aux utilisateurs de chercher des solutions informatiques qui sont accessibles à partir de n’importe quel endroit mais en même temps qu’elles soient fiables et robustes en matière de sécurité. La technologie de cloud computing répond parfaitement à ces exigences.Le cloud computing consiste pour les entreprises à externaliser les ressources numériques qu’elles stockent. Ces ressources sont mises à disposition par des sociétés tierces et accessibles, grâce à un système d’identification, via un ordinateur, un smartphone, une tablette et une connexion à Internet.Cela signifie que les entreprises peuvent déployer des services où et quand elles le souhaitent. Le cloud computing peut réduire les coûts en permettant de consolider le matériel et de le gérer sur un nombre réduit d’emplacements. Il offre l’évolutivité nécessaire pour supporter des charges de travail fluctuantes et peut favoriser la collaboration entre les équipes et les sites distants.