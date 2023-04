Photo: Reuters

Hanoï (VNA) - Le ministère vietnamien de la Santé a mis en garde tous les services municipaux et provinciaux de la Santé contre 14 sirops pour la toux interdits.

Plus précisément, le ministère vietnamien de la Santé a déclaré que, selon les informations de l'Organisation internationale de la Police (Interpol), ces produits fabriqués en Inde et en Indonésie contiennent du diéthylène, qui peut causer de graves dommages à la santé ou la mort des utilisateurs.

Selon un examen de l'Administration des médicaments du Vietnam, ces 14 médicaments n'ont pas obtenu le certificat d’enregistrement pour la circulation, conformément à la Loi sur la pharmacie, et la licence d'importation au Vietnam.

Pour garantir la sécurité des usagers, le ministère de la Santé a exhorté tous les services et établissements médicaux à renforcer la propagande sur la non-utilisation des produits sans autorisation de circulation ou d'origine inconnue.

Plus tôt, en octobre 2022, après avoir détecté de nombreux décès suite à l'utilisation de sirops pour la toux, l'Organisation mondiale de la santé (OMS) a averti que les décès pourraient être liés à quatre produits de sirop contre la toux et le rhume, notamment Promethazine Oral Solution, Kofexmalin Baby Cough Syrup, Makoff Baby Cough Syrup et Magrip N Cold Syrup de la société pharmaceutique indienne Maiden.

Ces produits contiennent de grandes quantités de diéthylène glycol et d'éthylène glycol. -VNA