Hanoi (VNA) - Le Vietnam a décoré lundi 6 juin la directrice de la mission de l’USAID au Vietnam, Ann Marie Yasticshock, et la directrice par intérim du bureau de l’environnement et de l’énergie de l’USAID, Christine Gandomi, plaidant pour un partenariat renforcé avec l’USAID.

Le ministre des Ressources naturelles et de l’Environnement, Trân Hông Hà, remet l’insigne "Pour l’œuvre des ressources naturelles et de l’environnement" à la directrice de la mission de l’USAID au Vietnam, Ann Marie Yasticshock. Photo :tainguyenmoitruong.vn

Le ministre des Ressources naturelles et de l’Environnement, Trân Hông Hà, a remis lundi 6 juin à deux responsables de l’USAID l’insigne "Pour l’œuvre des ressources naturelles et de l’environnement" en reconnaisance de leurs contributions apportées à la protection des ressources naturelles et de l’environnement.

Il a remercié l’USAID pour son soutien actif au Vietnam en ce domaine, en particulier le changement climatique et la protection de l’environnement ; et pour connecter le Vietnam avec des partenaires dans la mise en œuvre de projets de protection de l’environnement et de réponse au changement climatique.

Le ministre a espéré que le partenariat entre le Vietnam, y compris son ministère et l’USAID, soit renforcé. Le Vietnam et le ministère de l’Environnement et des Ressources naturelles chérissent l’amitié et le partenariat avec l’USAID, a-t-il déclaré.

Ann Marie Yasticshock a pour sa part a souligné les problèmes environnementaux urgents auxquels le Vietnam est confronté, tels que le changement climatique dans le delta du Mékong, la pollution plastique marine et les pertes de biodiversité, affirmant que l’USAID est prête à coopérer avec le ministère vietnamien et le Vietnam en général pour résoudre ces problèmes. – VNA