Le Vietnam est à la tête de la transition vers une énergie propre en Asie du Sud-Est, selon un article publié récemment sur The Economist.

Au cours des quatre années précédant 2021, la part de l'électricité produite par l'énergie solaire au Vietnam est passée de pratiquement rien à près de 11 %, selon l'article, notant qu'il s'agit non seulement d'un taux d'augmentation plus rapide que presque partout ailleurs dans le monde, mais aussi plus élevé que les grandes économies telles que la France ou le Japon.

L'article indique que d'autres pays d'Asie du Sud-Est peuvent tirer quelques leçons du Vietnam, pays qui a quadruplé sa capacité d'énergies éolienne et solaire par rapport à 2019.

Il a attribué cette "réalisation extraordinaire" à la volonté politique du Vietnam et aux incitations du marché.

Pas moins de 100.000 panneaux solaires sur les toits ont été installés en 2019 et 2020, portant la production photovoltaïques du Vietnam à 16 GW.- VNA