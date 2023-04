Lors de la session. Photo : baoquocte.vn

Le contenu de la Résolution répond en temps opportun aux intérêts et aux priorités des États, et son approbation montre la reconnaissance des pays pour les efforts et le volontarisme du Vietnam.En outre, la délégation vietnamienne a participé activement aux sessions et débats sur les droits au logement, à l'alimentation, à la culture, au développement, aux enfants, à l'accès égal et en temps opportun à des vaccins contre le COVID-19 à prix raisonnables.Dans ses prises de parole, le Vietnam a affirmé ses engagements à garantir un développement durable pour le bien du peuple, ratifié la volonté d'éliminer les inégalités et de protéger les personnes vulnérables et a appelé à résoudre les défis mondiaux tels que le changement climatique.Il a également affirmé que le Vietnam coopérerait avec d'autres nations, le Haut-Commissariat des Nations Unies aux droits de l'homme (HCDH) et les mécanismes du CDH pour promouvoir et protéger les droits de l'homme de tous les personnes, sur la base du respect de la Charte des Nations Unies, des conventions internationales sur les droits de l'homme, la souveraineté nationale et les principes d'objectivité, d'équité et de dialogue, de construction et de coopération.Avec les pays de l'ASEAN, la délégation vietnamienne a partagé diverses questions d'intérêt commun, telles que le droit au développement, la coopération technique, le renforcement des capacités en matière de droits de l'homme et le mécanisme d'examen périodique universel (EPU).En outre, le Vietnam, avec le Bangladesh et les Philippines, a prononcé un discours conjoint sur le thème du changement climatique et des droits de l'homme, attirant des parrainages d'un grand nombre de pays. La participation active du Vietnam témoigne de ses efforts et de sa responsabilité en tant que membre du CDH dans la période 2023-2025, et transmet un message fort sur la position constante et les réalisations du pays ainsi que de l'ASEAN dans la promotion et la protection des droits de l'homme. - VNA