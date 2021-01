Le vice-Premier ministre Vu Duc Dam lors de la réunion du Comité national de direction pour la prévention et le contrôle du COVID-19, tenue le 7 janvier. Photo: VNA

Hanoï (VNA) – Devant l’apparition de la nouvelle variante du virus SARS-CoV-2, le Comité national de direction pour la prévention et le contrôle du COVID-19 a demandé aux organes compétents de suivre de près ses évolutions en maintenant la tactique déjà appliquée.

Le Premier ministre a publié des directives recommandant d’intensifier les mesures anti-coronavirus dans l’ensemble du pays, devant les évolutions complexes de la pandémie dans le monde et notamment à l’approche du Nouvel An lunaire 2021 et du 13e Congrès national du Parti, a souligné le vice-Premier ministre Vu Duc Dam, chef du Comité, lors d'une réunion tenue le 7 janvier.

Les ministères, secteurs et localités doivent encourager la mise en œuvre stricte du message dit des "5K" : Khâu trang (Masque), Khu khuân (Désinfection), Khoang cach (Distance), Không tu tâp (Sans rassemblement) et Khai bao y tê (Déclaration de l’état de santé), ainsi que mettre à jour les informations nécessaires sur le site Web https://antoanCOVID.vn

Pour lutter contre l’importation du virus, à côté des efforts des garde-frontières et des policiers, le Comité a demandé aux autorités locales d’intensifier la gestion des entrées et sorties de leur sol.

Concernant les vols à destination au Vietnam, il a demandé d’appliquer strictement les directives du Premier ministre. Il a également recommandé aux organes compétents d’examiner la capacité d’accueil des centres de confinement.

Photo: VNA

Selon le ministère de la Santé, la nouvelle variante du coronavirus est actuellement présente dans 38 pays. Jusqu’au 6 janvier à 18h00, près de 87 millions de cas de COVID-19 ont été signalés dans le monde, dont 1,9 million de décès recensés dans 220 pays et territoires.

Au 7 janvier, le Vietnam n’a enregistré aucun de cas de transmission intracommunautaire depuis 37 jours consécutifs. Au 6 janvier, le pays a confirmé au total 1.505 cas. -VNA