Le café est l'un produits vietnamiens destinés à l'export en Israel. Photo: VNA

Hanoï (VNA) - Selon le Service du Commerce du Vietnam en Israel, les exportations vietnamiennes vers ce marché ont rapporté 700 millions de dollars en 2020 malgré les difficultés et les obstacles posés par le COVID-19.

Il s’agissait d’une légère baisse par rapport aux 774 millions de dollars rapportés l'année précédente, et d’un signe positif dans le contexte où le marché israélien a connu des fluctuations, des perturbations et des difficultés au milieu de l'instabilité politique et des impacts négatifs de la pandémie.

En novembre 2020, la valeur des exportations vietnamiennes vers Israël a bondi de 27,2% sur un mois, atteignant 51,04 millions de dollars. Le chiffre d'affaires de la plupart des principaux produits d'exportation a fortement augmenté au cours du mois, le café ayant augmenté de 108,6%, les chaussures (+35%), les téléphones et composants (+31%), le textile-habillement (+21,4%), la noix de cajou (+16,9%), les produits aquatiques (+3,3%).

Israël, avec une population de 9,3 millions de personnes, est le troisième plus grand marché d'exportation du Vietnam au Moyen-Orient, après les Émirats arabes unis (EAU) et la Turquie. -VNA