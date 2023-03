L' ambassadeur de Malaisie au Vietnam , Dato Tan Yang Thai, lors de la cérémonie de remise de lettre de créance. Photo: VNA

Hanoï (VNA) - Le Vietnam est devenu l'un des partenaires les plus proches de la Malaisie au fil des ans, tant sur le plan économique que social, a déclaré l'ambassadeur de Malaisie au Vietnam, Dato Tan Yang Thai Lors d’une interview accordée à l’Agence vietnamienne d’Information (VNA) à l'occasion du 50e anniversaire des relations diplomatiques Vietnam - Malaisie (30 mars 1973), Dato Tan Yang Thai a également déclaré que les deux pays avaient conclu un partenariat stratégique en 2015.Les deux pays ont également signé et mis en œuvre le Plan d'action pour la période 2021-2025 dans l'espoir de consolider les relations bilatérales et de promouvoir le développement durable dans tous les domaines. Ce plan d'action est mis en œuvre avec succès, apportant de grands avantages aux deux pays, a-t-il ajouté.Le commerce bilatéral a atteint quelque 19,4 milliards de dollars en 2022, soit une augmentation de 16% par rapport à 2021. Le Vietnam était le 12e partenaire commercial de la Malaisie l'année dernière et le quatrième au sein de l'ASEAN, après Singapour, l'Indonésie et la Thaïlande.La Malaisie et le Vietnam devraient tirer pleinement parti des accords commerciaux, tels que l'Accord de partenariat économique global régional (RCEP) et l'Accord de partenariat transpacifique global et progressiste (CPTPP), pour stimuler le commerce, a déclaré le diplomate.En ce qui concerne les relations d'investissement, il a estimé que le Vietnam restait l'une des destinations les plus attrayantes pour les investisseurs étrangers, dont les entreprises malaisiennes. Avec une économie florissante, le volume des investissements directs étrangers (IDE) au Vietnam n'a cessé d'augmenter ces dernières années. Les investisseurs malaisiens souhaitent également une coopération future avec des partenaires vietnamiens dans des domaines à fort potentiel, tels que l'agriculture et l'aquaculture, les produits halal, les aliments transformés et les produits et composants électroniques, qui font partie des domaines où la Malaisie se concentre pour aller de l'avant.La bonne relation entre la Malaisie et le Vietnam est également évidente dans d'autres domaines, dont les coopérations de défense et dans le cadre de l’ASEAN, a ajouté l'ambassadeur. Le diplomate malaisien s’est réjoui du développement de la coopération en matière de défense et de sécurité entre les deux pays, soulignant que son pays attend avec impatience le renouvellement du protocole d'accord bilatéral sur la coopération en matière de défense qui a expiré en 2018, contribuant à consolider les relations bilatérales, à assurer la sécurité et la stabilité régionales.Les deux pays sont également déterminés à renforcer la paix et la stabilité régionales grâce à leur participation active à l'ASEAN et à d'autres organisations régionales, a-t-il ajouté.La Malaisie, qui présidera l'ASEAN en 2025, a proposé au Vietnam et à plusieurs autres membres de l'ASEAN de participer au programme malaisien de coopération technique (MTCP). Cela s'inscrit dans le cadre de l'engagement du gouvernement malaisien de promouvoir la coopération technique entre les pays en développement, à renforcer la coopération régionale et sous-régionale, et à favoriser l'autonomie collective dans les pays en développement.Évaluant les perspectives des relations Vietnam-Malaisie, l'ambassadeur Dato Tan Yang Thai s’est déclaré convaincu qu'elles continueraient à se développer au fil des jours grâce aux efforts déployés tant aux niveaux bilatéral que régional par les deux pays. -VNA