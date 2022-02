Des passagers à l'aéroport international de Noi Bai. Photo: VNA



Hanoï (VNA) - L'Autorité de l'aviation civile du Vietnam (CAAV) a émis un message aux navigants aériens (NOTAM) pour informer de la levée de toutes les restrictions sur le transport aérien de passagers.

Les compagnies aériennes vietnamiennes et étrangères sont maintenant autorisées à opérer des vols entre le Vietnam et d'autres pays et territoires avec des fréquences sur la base des accords aériens bilatéraux et multilatéraux déjà signés.

L'Autorité de l'aviation civile du Vietnam a également envoyé des lettres aux autorités de l'aviation d'autres pays et territoires sur la reprise des vols passagers internationaux réguliers vers le Vietnam.

Les passagers arrivant au Vietnam par voie aérienne doivent respecter les réglementations sur l'entrée, ainsi que sur la prévention et le contrôle de la pandémie.

Récemment, lors d'une réunion organisée le 15 février, le vice-Premier ministre Vu Duc Dam a donné son accord à une proposition formulée par le ministère de la Culture, des Sports et du Tourisme et d'autres ministères et organes sur le plan de réouverture des activités touristiques dans le contexte de la nouvelle normalité. -VNA