Hanoi (VNA) - Le Vietnam compte planter un milliards d’arbres sur les cinq prochaines années selon une décision du chef du gouvernement en date du premier avril 2021 portant approbation du projet de plantation d’un milliard d’arbres au cours de la période 2021-2025.

Le Premier ministre Nguyên Xuân Phuc (2e à droite) lors de la cérémonie de lancement du programme de plantation d'un milliard d’arbres à Tuyên Quang (Nord), le 23 février. Photo : VNA



Le projet envisage de planter 690 millions d’arbres épars dans les zones urbaines et rurales et 310 millions d’arbres concentrés dans les forêts de protection et à usage spécial.

Si l’on entre dans les détails de sa mise en oeuvre, 182 millions d’arbres devront être plantées en 2021 et 204,5 millions d’autres en moyenne annuelle de 2022 à 2025.

Les résultats du projet contribueront à la mise en œuvre réussie du plan national d’adaptation au changement climatique pour la période 2021-2030, au Plan de mise en œuvre de l’Accord de Paris sur le climat, au Plan d’action national pour mettre en œuvre l’Agenda 2030 pour le développement durable, à la Stratégie de croissance verte...

Le ministère de l’Agriculture et du Développement rural est chargé de présider l’élaboration des plans annuels et quinquennal, tout en se coordonnant avec les ministères de la Construction, des Ressources naturelles et de l’Environnement, et les comités populaires des villes et des provinces sous l’autorité centrale et des organismes concernés.

Le pays envisage de maintenir un taux de couverture forestière d’environ 42% et de générer environ 14 milliards de dollars d’exportations de bois et produits forestiers en 2021, et de plus de 20 milliards en 2025. –VNA