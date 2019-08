Un tank de de l'équipe vietnamienne aux Jeux militaires internationaux 2019. Photo: VNA



Moscou (VNA) – La haute délégation de l’Armée populaire du Vietnam, conduite par son chef d’état-major général, Phan Van Giang, également vice-ministre de la Défense, a assisté à la cérémonie de clôture des Jeux militaires internationaux 2019 (Army Games 2019), organisée le 17 août dans la capitale russe Moscou.

Après 15 jours de compétition, la délégation militaire du Vietnam a affiché des performances au-delà des attentes. Elle s’est terminée en deuxième en catégorie de biathlon de chars, en troisième en catégorie de zone d’urgence, d’environnement sécurisé et d’itinéraire sûr.

Les performances aux Jeux militaires internationaux 2019 ont témoigné non seulement des expériences et capacités de contrôle des armes modernes mais aussi de la détermination des soldats vietnamiens.

Le même jour, le général Phan Van Giang a reçu le ministre russe de la Défense, Sergey Shoigu en visite au stand de l’Armée populaire du Vietnam à la Maison d’amitié des Jeux militaires internationaux 2019.

Organisés pour la première fois en 2015, les « Army Games » se sont développés rapidement. Cette année, l’événement a lieu du 3 au 17 août avec la participation de plus de 5.000 personnes de 39 pays et les compétitions ont lieu dans 10 pays différents : la Russie, l'Azerbaïdjan, l’Arménie, la Biélorussie, l’Iran, l’Inde, la Chine, le Kazakhstan, la Mongolie et l’Ouzbékistan. -VNA