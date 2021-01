Hanoï (VNA) - Selon Brand Finance, la valeur de la marque Vietnam a monté en flèche de 29% pour atteindre 319 milliards de dollars en 2020. Un chiffre impressionnant confortant les efforts du gouvernement.

Le Vietnam est la Marque Nation à la croissance la plus rapide dans le classement 2020 des 100 Marques Nations les plus valorisées au monde, selon le dernier rapport du leader mondial du conseil en évaluation de marque Brand Finance. En 2020, le pays a fait un pas important par rapport à 2019 pour se classer 33e dans cette liste. Sa position s’est ainsi hissée de neuf places. En 2019, sa marque a été évaluée autour de 247 milliards USD, en hausse de 5,4% par rapport à 2018.

Cette forte amélioration provient des efforts constants du gouvernement pour maîtriser l’épidémie, améliorer les performances en matière d’importation et d’exportation, soutenir les marques des entreprises, en particulier du programme "Marque nationale du Vietnam" (Vietnam Value).

Économie à croissance forte et stable

Tous les pays ciblent le renforcement de leur compétitivité pour leurs produits via les marques nationales. Certains pays lancent des campagnes de promotion du tourisme tandis que d’autres se basent sur des stratégies d’attraction des capitaux étrangers, d’import-export ou d’organisation d’événements de grande envergure.

Cette année a pourtant rabattu les cartes de nombreuses stratégies bien établies par les pays. Le COVID-19 a fait fermer les frontières, les vols ont été annulés ou reportés sans préavis, les importations et exportations ont connu une forte baisse, ces dernières contraintes à quelques produits seulement, impliquant ainsi la nécessité de créer des marques nationales fortes de haute valeur.

D’après le directeur exécutif de Brand Fiance pour l’Asie-Pacifique, Samir Dixit, les efforts consentis pour le programme Vietnam Value en 2020 a dopé certains secteurs industriels. Celui de l’agroalimentaire a par exemple engrangé 17 milliards USD de chiffre d’affaires. Quant à celui du textile-habillement, il a généré plus de 22 milliards cette année. "Ce résultat démontre l’efficacité des actions du gouvernement vietnamien", a déclaré le directeur exécutif de l’organisme financier. Et d’ajouter que "la gestion efficace des marques nationales constitue la clé du succès des produits nationaux qui apportent des intérêts considérables pour le Vietnam".

En effet, au milieu de la crise sanitaire mondiale, le Vietnam a enregistré un nombre "incroyablement bas" de cas et de décès dus au COVID-19. Il est devenu "l’un des points lumineux de l’Asie du Sud-Est pour la fabrication et une destination de plus en plus attrayante pour les investisseurs - en particulier des États-Unis - qui cherchent à déménager leurs opérations en Chine du fait des retombées de la guerre commerciale américano-chinoise et les récents accords commerciaux avec l’UE soutiennent davantage la croissance de la nation", a indiqué le rapport.

Selon Brand Finance, 2020 a mis les nations du monde à l’épreuve - des impacts économiques du COVID-19 sur les prévisions du PIB des nations, les taux d’inflation et l’incertitude économique générale, jusqu’à la diminution des perspectives à long terme. Bien que l’épidémie ait évolué de manière complexe dans plusieurs régions du monde, le Vietnam s’est classé au 57e rang des "économies à croissance forte et stable" et devrait figurer, d’après le Fonds monétaire international (FMI), parmi les rares économies mondiales affichant une croissance en 2020.

Efficacité du "Vietnam Value"

Au millieu du COVID-19, le Vietnam a enregistré un nombre "incroyablement bas" de cas et de décès, selon Brand Finance. Photo : VNA/CVN

La marque nationale est un programme gouvernemental à long terme et unique en son genre, qui a pour but de construire une image du Vietnam prestigieuse pour ses produits et services de qualité. Ces derniers temps, ce programme a obtenu de nombreux résultats positifs, contribuant à protéger, développer et honorer les marques et les entreprises du Vietnam.

Si dans les années 2000, la marque des entreprises vietnamiennes ne figurait pas encore dans le classement des organisations internationales, en 2019, selon le magazine Forbes Vietnam, la valeur totale des premières marques nationales pesait 10 milliards de dollars. Les entreprises qui proposent ces produits de marque nationale sont notamment Thaco, Hoà Phát, Vinamilk, Vietcombank, Saigontourist, Viglacera…

Selon le ministère du Plan et de l’Investissement, pour la période 2020-2030, le programme se concentra sur la création et le développement de la "marque Vietnam". D’ici 2030, le Vietnam vise 1.000 produits de marque nationale. Cependant, pour parvenir ce chiffre, les entreprises nécessitent le soutien du gouvernement dans le développement des marques ainsi que dans le règlement des difficultés concernant les formalités administratives et la clarification du cadre juridique des affaires.

Vietcombank, la marque la plus forte du pays

Cette année, la Banque commerciale par actions de commerce extérieur du Vietnam, Vietcombank, a dépassé le Groupe des télécommunications de l’armée du Vietnam, Viettel, pour devenir la marque la plus forte du pays, avec un score BSI (Brand Strength Index) de 83,2 sur 100 et une note AAA. Vietcombank, Viettel, Vinamilk sont désormais les trois seules marques vietnamiennes à être notées AAA.

Le Groupe des postes et télécommunications du Vietnam, VNPT, occupe la 2e place avec une valeur de 2,4 milliards USD, suivi de Vinamilk, en 3e place, avec 2,1 milliards.

Viettel conserve sa haute position, dans le top 5, avec une valeur de marque de 5,8 milliards USD.-CVN/VNA