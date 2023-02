Hanoi (VNA) – Le Vietnam est une destination où les touristes peuvent à la fois voyager et combiner repos et soins de santé.

La vieille ville de Hôi An se découvre à vélo pendant le Nouvel An lunaire. Photo: VnExpress



Le Sydney Morning Herald, le plus ancien quotidien d’Australie, propose 12 destinations à ceux qui aiment voyager lentement ("slow travel"). L’un de ces endroits est le Vietnam, un pays où les touristes peuvent à la fois voyager et combiner repos et soins de santé.

Il est conseillé aux visiteurs de participer à des cours de yoga, des balades à vélo, à de la randonnée ainsi que de profiter des méthodes des spa. Ils doivent également assister à des cours de cuisine avec des ingrédients biologiques. Et aussi de vivre des moments amusants et excitants sur les plages de la paradisiaque île de Phu Quoc ou sur une croisière en baie de Lan Ha, une alternative à la très connue baie de Ha Long.

Selon le Sydney Morning Herald, le "slow travel" donne aux voyageurs le temps de mieux comprendre les lieux, de se connecter avec les gens et de contribuer à l’économie locale. Surtout dans le contexte où le monde fait face à la pandémie, au changement climatique, à des destinations touristiques de plus en plus surchargées, le "slow travel" apparaît de plus en plus adapté. – CPV/VNA