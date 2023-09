Production de chaussures pour exportation. Photo : VNA

Les articles de sport représentent depuis de nombreuses années une grande partie des deux principaux groupes de produits d'exportation du Vietnam. Photo : VNA

Genève (VNA) - Adidas et Nike sont deux « géants » mondiaux des chaussures de sport qui ont choisi le Vietnam comme principal centre de production pour leurs chaînes d'approvisionnement mondiales.La Fédération mondiale de l'industrie des articles de sport (WFSGI), en collaboration avec la Mission du Vietnam à Genève (Suisse), a récemment organisé un séminaire sur l’action de l'industrie des articles de sport pour un avenir durable, avec la participation de représentants de marques célèbres, comme Adidas, Puma et Decathlon.Lors du séminaire, Stefan Seidel, responsable du développement durable chez Puma, a insisté sur les efforts de cette entreprise pour les objectifs environnementaux, y compris une coordination étroite entre Puma et ses fournisseurs au Vietnam.Selon lui, Puma a encouragé et soutenu ses usines au Vietnam à passer à l’utilisation de l'énergie solaire et de l'énergie issue de la biomasse, à mettre en oeuvre un programme d’amélioration de la gestion des produits chimiques…Le rapport 2020 d'Adidas a montré que 98% de ses usines de production étaient en Asie dont 40% au Vietnam.Selon Diego Antončić, responsable principal des affaires gouvernementales chez Adidas , dans le contexte où les pays développés comme l'Union européenne (UE), les États-Unis - principaux marchés de consommation d'articles de sport, s’intéressent de plus en plus au respect des critères environnementaux, sociaux et de gouvernance (ESG), Adidas continue à se coordonner plus étroitement avec ses fournisseurs pour garantir leur conformité.De son côté, Bertrand Tison, responsable des Affaires publiques européennes chez la société française Decathlon International, le Vietnam est la deuxième plus grande base de production de Decathlon au monde avec 130 usines partenaires et sept magasins de détail, 400 salariés. Et Decathlon se coordonne avec les fournisseurs, notamment ceux au Vietnam, pour réduire les émissions de carbone.Lors du séminaire, l'ambassadrice Le Thi Tuyet Mai, cheffe de la Mission du Vietnam auprès des Nations Unies, de l’Organisation mondiale du Commerce et d’autres organisations internationales à Genève, a souligné que les articles de sport représentaient depuis de nombreuses années une grande partie des deux principaux groupes de produits d'exportation du Vietnam, à savoir les textiles-habillements et les chaussures.Le Vietnam s'est fixé pour objectif que d'ici 2035, ses secteurs du textile-habillement et des chaussures se développeraient efficacement et durablement selon le modèle de l'économie circulaire. Les solutions politiques définies pour atteindre cet objectif promeuvent la fabrication au Vietnam afin de la porter à une nouvelle hauteur, passant du « Made in Viet Nam » au « Made by Viet Nam », et garantissent le respect des exigences strictes du marché de consommation en matière de durabilité et de circularité des produits exportés. -VNA