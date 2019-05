Photo: VNA



Hanoï (VNA) - Selon le Département général de l'investissement étranger du ministère du Plan et de l'Investissement, depuis janvier, le Vietnam a investi 183 millions de dollars dans des projets à l'étranger.

Plus précisément, les investisseurs vietnamiens ont versé des capitaux dans 55 nouveaux projets à l'étranger, d'un montant total de 98,3 millions de dollars, à quoi s'est ajouté un relèvement de capital initial pour 14 projets, à hauteur de 84,8 millions de dollars.

Avec 81,9 millions de dollars soit 44,7% du total, le secteur des sciences et technologies est en tête des investissements vietnamiens à l'étranger. Suivent le secteur bancaire avec 37,1 millions de dollars et 20,3%, et celui de l'information et de la communication avec près de 31 millions et 16,9%.



Sur la liste des 25 pays et territoires recevant des investissements vietnamiens lors des cinq premiers mois, l'Espagne est arrivée en tête avec 59,8 millions de dollars, soit 32,7% du total. L'ont suivie les États-Unis avec 44,3 millions de dollars (24,2%), le Cambodge avec 38 millions de dollars (20,8%), etc. -VNA