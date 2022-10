Photo: internet Photo: internet

Hanoï (VNA) - En 2023, le Vietnam mettra en titre expérimental le programme de vaccination gratuite du vaccin antirotavirus avec la priorité accordée à des provinces défavorisées, avant de l'inclure dans son Programme national élargi de vaccination.

Actuellement, une agence du ministère de la Santé propose aux ministères compétents d'accepter la réception de plus de 100.000 doses de vaccin antirotavirus. Ces vaccins offerts par l'Alliance mondiale pour les vaccins et la vaccination (GAVI) devront être livrés au Vietnam en février 2023.

Pour la période 2021-2030, le Vietnam utilisera quatre vaccins supplémentaires dans son Programme national élargi de vaccination, selon la résolution No104/NQ-CP du gouvernement sur la feuille de route pour augmenter la diversité des vaccins.

Ils comprennent les vaccins contre le rotavirus à partir de 2022, les pneumococcies à partir de 2025, le cancer du col de l'utérus à partir de 2026 et la grippe saisonnière à partir de 2030.

Actuellement, le Programme national de vaccination élargi compte 11 vaccins dont 10 produits par le Vietnam, permettant aux enfants de bénéficier de vaccins gratuits contre plusieurs maladies dangereuses.

Le Programme national de vaccination élargi est déployé au Vietnam depuis 1981. En 1985, ce programme a été renforcé et élargi à l’ensemble du pays. Et depuis 1993, le taux de vaccination pour les enfants de moins d’un an atteint plus de 90%. Le Vietnam figure dans la liste des pays ayant réalisé avec succès le programme de vaccination en Asie du Sud-Est. -VNA