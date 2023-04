Hanoi (VNA) – Le volume et le chiffre d’affaires des voitures CBU importées au premier trimestre 2023 ont fortement augmenté par rapport à la même période de l’an dernier.

Photo d’illustration: VnEconomy

Selon le Département général des douanes, en mars, 15.228 véhicules finis de toutes catégories ont été importés au Vietnam, pour une valeur de 355,4 millions de dollars, en hausse de 23,2% en volume et de 36,8% en valeur.Pour le premier trimestre, le Vietnam a importé 42.002 voitures CBU de toutes sortes, avec une valeur de 925,5 millions de dollars, soit une augmentation de 76,9% en volume et de 64,8% en valeur en variation annuelle.Concernant le marché, la Thaïlande est solidement revenue à la première place avec 21.051 véhicules pour 419 millions de dollars, suivie d’Indonésie avec 15.124 et 209,8 millions, la Chine avec 2.385 et 93 millions.Avec 38.560 véhicules, les trois principaux marchés représentaient à eux seuls 91,8% du total des véhicules importés dans le pays au 1er trimestre. – CPV/VNA