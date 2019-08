Hanoi (VNA) - Au cours des 7 premiers mois de cette année, plus de 87.000 véhicules finis de toutes catégories ont été importées au Vietnam, pour une valeur de plus de 1,9 milliard de dollars, selon le ministère de l’Industrie et du Commerce.

Photo: VNA

Parallèlement aux véhicules finis, les entreprises ont également augmenté leurs importations de composants automobiles, pour près de 2,4 milliards de dollars.Ainsi, entre janvier et juillet, le pays a importé pour plus de 4,3 milliards de dollars de voitures finies et de composants.La Thaïlande et l’Indonésie demeurent les deux principaux fournisseurs d’automobiles du Vietnam avec, respectivement, 52.500 véhicules pour un milliard de dollars, et 24.155 véhicules et 342 millions de dollars.Lors de la réunion bilan de six mois tenue la semaine dernière, le Département de l’import-export du ministère de l’Industrie et du Commerce a déclaré que le volume de véhicules importés au premier semestre avait augmenté de 500%, soit l’équivalent de l’ensemble de l’année 2018. Le nombre de véhicules importés en moyenne mensuelle a été d’environ 12.570. – CPV/VNA