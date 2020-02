Moscou (VNA) - Le Parti, l'État, l'armée et le peuple vietnamiens gardent toujours à l'esprit l'aide sincère, grande et efficace des anciens combattants russes pendant l’œuvre de la lutte pour pour la libération nationale.

Il a informé les vétérans des réalisations que le Vietnam a enregistrées dans différents domaines après 45 ans de réunification nationale et près de 35 ans de Renouveau.Le Vietnam accordera plus d'attention aux anciens combattants et a les invité à effectuer une visite au Vietnam dans le temps à venir, a déclaré le ministre, exprimant son espoir que les anciens combattants contribueront davantage à l'amitié traditionnelle entre les peuples des deux pays.Le ministre Ngo Xuan Lich a également suggéré que les anciens combattants donnent des documents historiques concernant leur séjour au Vietnam au ministère vietnamien de la Défense pour conservation.Pour sa part, le président de l'Association des vétérans de la guerre du Vietnam à Saint-Pétersbourg, le colonel Aleksy Skrebliukov a exprimé son plaisir et son honneur de rencontrer le ministre Ngo Xuan Lich et la délégation vietnamienne.Tout en se souvenant de l'époque où il a servi au Vietnam, il a déclaré qu'il se souvenait toujours du Vietnam avec son respect et son amour.Il a souligné les bonnes relations entre la Russie et le Vietnam, exprimant son espoir que l'amitié et la coopération étroites entre les deux pays seront maintenues pour toujours.- VNA