Hanoï, 7 mai (VNA) - Le site Web mondial US News a publié son classement mondial de l'éducation 2021, le Vietnam se classant 59e, en hausse de cinq places par rapport à 2020.

En 2020, le Vietnam occupait la 64e position sur 73 pays du classement. Les 10 premiers pays du classement mondial 2021 sont les États-Unis, le Royaume-Uni, l'Allemagne, le Canada, la France, la Suisse, le Japon, l'Australie, la Suède et les Pays-Bas.

Les résultats du classement US News sont basés sur une enquête mondiale sur des critères tels que le fait d'avoir un système d'éducation publique bien développé et la capacité d'offrir une éducation de qualité supérieure.

Le mois dernier, sept universités vietnamiennes figuraient également dans l'Impact Rankings 2022 publié par le Times Higher Education (THE).

En 2020, seuls deux établissements d'enseignement vietnamiens figuraient sur la liste et le chiffre a doublé l'année dernière. Parmi eux, l'Université nationale du Vietnam à Hanoï (VNU-Hanoi), l'Université Ton Duc Thang et l'Université des sciences et technologies de Hanoï (USTH) font partie du groupe de 601 à 800 tandis que l'Université Phenikaa fait partie de 801 à 1 000. Les trois nouvelles institutions qui figurent sur la liste de cette année sont l'Université Duy Tan et l'Université nationale d'économie (601-800) et l'Université FPT (801-1 000). -VNA