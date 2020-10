Dà Nang, 28 octobre (VNA) – Le vice-Premier ministre Trinh Dinh Dung a demandé mercredi 28 octobre d’élaborer de plans et programmes de recherche et de sauvetage par avion alors que les recherches de deux bateaux de pêche en détresse sont entravées par les mauvaises conditions climatiques après le débarquement de la tempête Molave dans le Centre.

Le vice-Premier ministre inspecte le travail de prévention et de lutte contre Molave, le 9e au Vietnam depuis le début de cette année, dans le district de Binh Son, province de Quang Ngai. Photo. VNA

Le dirigeant, également chef du comité de pilotage de front pour faire face au typhon Molave, a indiqué que Molave avait provoqué des pluies diluviennes et des vents soutenus à Binh Son, Quang Ngai et arraché de nombreuses toitures sur son passage.Mettant en garde contre d’énormes dégâts possibles, Trinh Dinh Dung a demandé aux localités de continuer à réviser les zones à risque pour évacuer en temps utile leurs habitants.Il a ordonné au ministère de l’Agriculture et du Développement rural et aux organismes concernés de continuer à suivre de près la situation des pluies et des inondations, au ministère des Communications et des Transports et aux forces armées de se dépêcher de déployer des opérations de recherche et de sauvetage.Selon le chef du Centre national de prévisions hydrométéorologiques Hoàng Phuc Lâm, Molave est le plus puissant depuis 20 ans. Il se déplacera plus profondément à l’intérieur du continent pendant la journée avant de s’affaiblir.Le Centre a indiqué qu’un vent soutenu à 74 km/h avait été mesuré à Binh Châu (province de Quang Ngai) dans la matinée du 28 octobre. Les localités de Thua Thiên-Huê à Phu Yên connaissent de fortes pluies de 70 à 155 mm. Au moins, 447 toitures ont été arrachées, 145 communes à Quang Ngai et 97 autres à Binh Dinh ont subi des coupures de courant.La tempête se déplace d’ouest-nord-ouest à 25 km/h jusqu’au 28 octobre à 16h00, des vents pouvant atteindre 149 km/h, avec des pointes de 183 km/h, puis s’affaiblissant dans un système de basse pression tropicale.Les zones côtières de Thua Thiên-Huê à Phu Yên connaissent des vents de 117 à 149 km par heure avec des rafales allant jusqu’à 149 km par heure, tandis que les zones intérieures seront frappées par des vents de 102 km par heure avec des rafales de 133 km par heure.Les aéroports de Chu Lai (Quang Nam), Phù Cat (Binh Dinh), Dà Nang, Tuy Hoà (Phu Yên) et Pleiku (Gia Lai) ont été temporairement fermés par précaution. Les transports ferroviaires au départ et à destination de ces provinces ont également été mis à l’arrêt. – VNA