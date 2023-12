Hanoi (VNA) - Le Vietnam est l’un des 10 plus grands pays producteurs de céramique de construction au monde et possède la 4ème plus grande production de carreaux céramiques au monde, a déclaré le vice-ministre de la Construction, Nguyên Van Sinh.

En moyenne, le secteur de la fabrication de céramique contribue à hauteur de plus de 3 milliards de dollars/an au PIB du Vietnam, a indiqué Nguyên Van Sinh.

En plus de répondre à une demande suffisante sur le marché intérieur, les produits céramiques de construction du Vietnam ont été exportés vers de nombreux pays du monde, tels que la région de l'ASEAN, l'Asie du Nord-Est, l'Amérique et l'Europe. Les revenus d’exportation en 2022 ont atteint plus de 220 millions de dollars, a précisé nguyên Van Sinh.

Chaîne de production de la société par actions Prime Dai Viêt. Photo: VNA



Les experts estiment qu'au cours des 20 dernières années, l'industrie vietnamienne de la céramique de construction s'est fortement développée tant en quantité qu'en qualité. Actuellement, la capacité totale conçue des chaînes de production de céramique sanitaire au Vietnam atteint environ 26 millions de produits/an.

La plupart des installations de production d'équippements sanitaires disposent d'une technologie moderne et synchrone, d'un haut niveau d'automatisation, atteignant le niveau avancé mondial. La technologie vietnamienne de production de produits céramiques de construction a également progressé rapidement, contribuant à améliorer la productivité, la qualité et la diversification des produits. -VNA