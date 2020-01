Hanoi (VNA) – Le Premier ministre vietnamien Nguyên Xuân Phuc a adressé vendredi 3 janvier ses félicitations à Abdelaziz Djerad à l’occasion de sa nomination Premier ministre de la République algérienne démocratique et populaire.

Abdelaziz Djerad, le 28 décembre à Alger. Photo : AFP

L’universitaire Abdelaziz Djerad, 65 ans, ancien secrétaire général à la présidence de la République et du ministère des Affaires étrangères, a été désigné, samedi 28 décembre, à la tête du gouvernement algérien.Le même jour, le vice-Premier ministre vietnamien et ministre des Affaires étrangères Pham Binh Minh a félicité Sabri Boukadoum pour sa re-nomination au poste de ministre des Affaires étrangères de la République algérienne démocratique et populaire. - VNA