Hanoi, 22 décembre (VNA) - Six villes et provinces ont élaboré leurs propres plans d'action pour la croissance verte avec l'aide d'un projet financé par des fonds étrangers visant à renforcer les capacités et la réforme institutionnelle en faveur de la croissance verte et du développement durable au Vietnam.

Photo : VNA



Le projet, doté d'un budget de plus de 4,12 millions de dollars financé par le Programme des Nations Unies pour le développement (PNUD) et l'Agence américaine pour le développement international (USAID), a été réalisé entre 2015 et 2018 par le ministère du Plan et de l'Investissement.



Lors d'une conférence tenue le 21 décembre à Hanoi pour faire le bilan du projet, il a été rapporté que les provinces de Quang Ninh, Cao Bang, Bac Kan et Ha Nam (Nord), ainsi que Hanoï et Hô Chi Minh-Ville avaient élaboré leurs plans d'action pour la croissance verte.



Le projet a également élaboré un plan d’action pour la stratégie vietnamienne de développement des énergies renouvelables et financé des cours de formation sur la croissance verte à l'intention de près de 1.730 cadres.



Scott C. Bartos, chef de l'équipe environnement du Bureau de l'environnement et du développement social de l'USAID, a souligné la coopération du gouvernement, du secteur privé et des organisations internationales dans la réduction des émissions de gaz à effet de serre, l'amélioration de l'environnement et la réalisation des objectifs de développement durable d'ici 2030.-VNA