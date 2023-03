Photo illustrée: baodautu.vn Photo illustrée: baodautu.vn

Hanoi (VNA) - La transformation numérique est une opportunité pour le Vietnam de devenir un pays développé. Cependant, de nombreux défis restent à relever pour assurer une transformation numérique rapide, intelligente et verte, selon des experts.La 7e édition du rapport e-Conomy SEA de Google, Temasek et Bain fait savoir que l'économie numérique du Vietnam a atteint une valeur de 23 milliards de dollards en 2022 et devrait atteindre 49 milliards de dollars d'ici 2025, soit la croissance la plus rapide en Asie du Sud-Est.Les données du ministère de l'Information et des Communications montrent que les revenus de l'industrie vietnamienne des technologies de l'information et des communications (TIC) ont atteint 148 milliards de dollars l'année dernière, ce qui représentait 14,26% du Produit intérieur brut (PIB) du pays.Pour atteindre l'objectif d'une économie numérique représentant 20% du PIB, il est nécessaire que le pays maintienne une croissance économique numérique annuelle d'environ 20%, plus de trois fois supérieure à la croissance prévue du PIB.Les leçons tirées des pays développés seront des suggestions précieuses pour que le Vietnam atteigne cet objectif.Selon Denis Brunetti, président d'Ericsson Vietnam, Myanmar, Cambodge et Laos, la technologie 5G permettra aux industries d'accélérer la transformation numérique et de réduire les besoins énergétiques, ainsi que les émissions de carbone.Ericsson continuera à partager son expérience avec ses clients au Vietnam, contribuant ainsi à assurer une couverture et un déploiement de capacité réussis, a-t-il affirmé, ajoutant que l'accent serait mis sur la stabilité du réseau, la simplicité et la sécurité.Un représentant de la Chambre de commerce européenne au Vietnam (EuroCham) a déclaré qu'une leçon importante de leur expérience dans l'UE était d'harmoniser les normes de protection des données afin de minimiser les impacts négatifs et de renforcer la confiance du public et des entreprises.Selon David Liden, délégué commercial de la Suède au Vietnam, depuis 2000, son pays a publié la loi sur les signatures électroniques, qui est utile pour signer, stocker et retracer des documents importants tels que des contrats de travail ou de service. Ce fait a permis de réduire les émissions liées aux déplacements physiques, au papier et à l'énergie utilisée pour le stockage.Pour le Vietnam, les entreprises vietnamiennes des TIC attendent un système juridique conforme aux exigences de l'intégration internationale et du développement de l'économie numérique, ainsi qu'aux normes internationales.Il est nécessaire que l'Assemblée nationale envisage de promulguer la loi révisée sur les transactions électroniques, avec des mécanismes appropriés pour réglementer les activités des organisations, des particuliers et des entreprises compatibles avec l'économie numérique. Les petites et moyennes entreprises, qui jouent un rôle essentiel dans le processus de transformation numérique, devraient être encouragées à investir dans l'économie numérique.La formulation et la mise en œuvre d'un projet sur la transformation numérique des entreprises publiques à l'horizon 2025, avec une orientation vers 2030, s'imposent également, ont souligné des experts. -VNA