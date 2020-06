Hanoi (VNA) - Le ministère des Ressources naturelles et de l'Environnement du Vietnam organise du 1er au 8 juin diverses activités pour célébrer la Journée mondiale de l’Océan et la Semaine maritime et insulaire du Vietnam.

Photo : VNA

Des séminaires et téléconférences sont organisés sur la gestion et l'utilisation des ressources naturelles et la protection du milieu marin, et des bannières "Innovation pour un océan durable" et "Innovation pour le développement durable de l'économie maritime vietnamienne" sont affichées dans les localités.



Pendant ce temps, les villes et provinces organisent des activités communautaires telles qu campagnes de nettoyage du littoral, et en même temps, renforcent la supervision de la collecte et du traitement des déchets solides et plastiques.



Elles stimulent également la recherche sur les mers et les îles, soutiennent les entreprises respectueuses du milieu marin, et entament la construction d'ouvrages de protection de l'environnement.-VNA