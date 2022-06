Hanoi (VNA) – Le Vietnam compte 94,4% de ses enfants ayant accès à l’éducation. Il est l’un des 26 pays pionniers de l’Alliance mondiale 8.7 pour éradiquer le travail forcé, l’esclavage moderne, la traite des êtres humains et le travail des enfants.

Le Premier ministre Pham Minh Chinh lors de la cérémonie de lancement du mois d'action pour les enfants. Photo : VNA

"Le Vietnam compte actuellement 94,4% de ses enfants scolarisés. Ce résultat est lié notamment aux politiques d’amélioration de l’accès à l’éducation pour tous mises en œuvre parallèlement à celles de sécurité sociale et de réduction de la pauvreté". C’est ce qu’a déclaré Nguyên Thi Hà, vice-ministre du Travail, des Invalides de guerre et des Affaires sociales, lors de la 5e Conférence mondiale sur l’élimination du travail des enfants, tenue récemment à Durban, en Afrique du Sud.



Elle a indiqué : "De nombreux modèles et mesures ont été déployés à travers des programmes et projets gouvernementaux, de coopération et d’aides internationales, tels que l’amélioration de l’environnement de travail adapté aux enfants dans les villages de métiers traditionnels et le secteur informel, la création de moyens de subsistance pour les familles, l’aide à l’accès des enfants risquant de devoir travailler à une formation professionnelle et à un emploi approprié".



Assurer une éducation complète



La vice-ministre vietnamienne a partagé des expériences du Vietnam pour assurer une éducation complète aux enfants pendant la pandémie, ainsi que des mesures pour garantir leur retour à l’école dans la période post-Covid-19.



"Le gouvernement a mobilisé le budget de l’État et le soutien d’entreprises et de groupes sociaux pour étendre la couverture Internet, offrir des ordinateurs aux enfants pauvres et aux enfants migrants, combiner de manière flexible l’éducation en ligne avec l’apprentissage en présentiel", a-t-elle souligné. Le programme "Ondes et ordinateurs pour les enfants", lancé par le gouvernement vietnamien, en est un exemple.



Selon Mme Hà, étant l’un des pays pionniers de l’Alliance 8.7, le Vietnam continuera d’agir et souhaite bénéficier davantage d’assistances techniques et de ressources pour mettre en œuvre avec succès les objectifs de l’Agenda 2030 pour le développement durable, en particulier la cible 8.7 des Objectifs de développement durable (ODD) pour éradiquer le travail des enfants.



Une Alliance internationale



L’Alliance 8.7 est un partenariat mondial engagé à atteindre la cible 8.7 des ODD à l’horizon 2030. Elle rassemble des acteurs à tous les niveaux pour collaborer, élaborer des stratégies, partager des connaissances et, in fine, accélérer les progrès afin de pouvoir tenir cet engagement d’ici 2030. Sa force réside dans la diversité de ses partenaires et leur engagement à dépasser les frontières et à relever les défis ensemble. L’Organisation internationale du travail (OIT) fait actuellement office de secrétariat pour l’Alliance 8.7.



Lors de cette 5e conférence mondiale, la délégation vietnamienne a proposé des solutions pour améliorer la qualité de l’éducation, renforcer l’accès à l’éducation des enfants, en particulier dans les familles pauvres, quasi-pauvres et à risques. "L’éducation est une clé importante pour briser le cercle vicieux de la pauvreté qui conduit au travail des enfants", a déclaré Dang Hoa Nam, directeur du Département de l’enfance du ministère du Travail, des Invalides de guerre et des Affaires sociales.



D’après M. Nam, ces dernières années, le Vietnam a obtenu certaines réalisations en matière d’universalisation de l’éducation par âge. "La récente enquête sociale sur le travail des enfants au Vietnam montre qu’un nombre croissant de mineurs risquant d’être mis au travail est de plus en plus scolarisé", a-t-il affirmé.

Des enfants à Kien Giang au Sud. Photo : VNA



Abolition du travail des mineurs



"Le Vietnam a été l’un des 26 pays pionniers à rejoindre l’Alliance 8.7 pour éradiquer le travail forcé, l’esclavage moderne, la traite des êtres humains et le travail des enfants. Cela signifie qu’il a une politique très volontariste en la matière. Le Vietnam n’a cessé de faire des progrès importants dans ce domaine", a estimé le directeur général de l’OIT, Guy Ryder.

Depuis 2018, le pays a mené une enquête nationale sur le travail des enfants et a mis en place une politique nationale pour l’éliminer. "Je pense que l’une des raisons pour lesquelles cela est si important pour le Vietnam est qu’il s’intègre plus profondément à l’économie mondiale, dans les chaînes d’approvisionnement mondiales, et conclut des accords commerciaux importants, en particulier avec l’Union européenne où les pays s’intéressent fortement aux normes du travail. Le Vietnam a pris une décision claire et votre pays est considéré comme faisant un effort très sérieux pour éliminer le travail des enfants", a-t-il estimé.



Et d’insister : "Donc, jusqu’à présent, je suis extrêmement satisfait de la coopération avec le Vietnam. Je suis optimiste parce que cela apportera de bons résultats pour le pays ainsi que pour l’effort mondial contre le travail des enfants".



Selon lui, dans le monde, 160 millions d’enfants, soit 9,6% du total, doivent travailler. "Outre l’éducation et la protection sociale, il est nécessaire que les parents disposent d’un emploi et d’un revenu stables pour sortir de la pauvreté et éviter que leurs enfants ne soient poussés à travailler", a-t-il conclu. – CVN/VNA