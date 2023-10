L'indice de production industrielle de Hanoï a augmenté de 3,5 % en septembre et de 2,6 % en neuf mois par rapport à la même période de l'année dernière.

Le ministère des Affaires étrangères et le Comité populaire de la province montagneuses de Cao Bang (Nord) ont co-organisé mardi 3 octobre à Hanoi une réunion consacrée à promouvoir le potentiel de développement de cette localité et à attirer les investissements étrangers.

La province de Tien Giang, dans le delta du Mékong, a attiré deux nouveaux projets dans ses parcs industriels au cours des neuf premiers mois de cette année, avec un capital social total de 12 millions de dollars et 220 milliards de dongs (plus de 9 millions de dollars).

Parallèlement aux activités visant à encourager les pêcheurs à sortir en haute mer, Ninh Thuan a mis en œuvre de manière drastique la lutte contre la pêche illicite, non déclarée et non réglementée (INN).