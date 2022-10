Les exportations d'engrais en neuf mois dépassent le total de toute l'année 2021. Photo: VNA



Hanoi (VNA) - Le Vietnam a exporté de janvier à septembre près de 1,39 million de tonnes d’engrais pour 886 millions de dollars, en hausse de 45,4 en volume et de 166% en valeur en glissement annuel, a fait savoir le Département général des douanes.

Ce bilan est attribué à l'augmentation du prix moyen à 637,7 dollars la tonne au cours des neuf premiers mois de cette année, soit un bond de 83% par rapport à la même période de l'an dernier.

En 2021, 1,35 million de tonnes d’engrais avaient été expédiées pour près de 600 millions de dollars.

Le Cambodge reste le principal marché d’exportation des engrais vietnamiens, représentant 377.760 tonnes et plus de 200 millions de dollars ou 27,2% du volume et 22,9% du revenus d’exportation.

Il est suivi par la République de Corée avec 85.045 tonnes et 63,36 millions de dollars ; la Malaisie, 115.810 tonnes et 61,21 millions de dollars ; les Philippines, 70.869 tonnes et 55,24 millions de dollars. –VNA