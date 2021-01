Vérification de la température corporelle dans une école dans la capitale économique Colombo du Sri Lanka, le 25 janvier 2021. Photo: Xinhua/VNA



New York (VNA) - Le Vietnam exhorte le Conseil de sécurité des Nations Unies (ONU) à promouvoir le rôle de leadership dans l'élaboration d'une stratégie plus complète et plus robuste en réponse au COVID-19 dans la prochaine étape.

C'est ce qu'a déclaré l'ambassadeur Pham Hai Anh, chargé d'affaires par intérim du Vietnam auprès de l'ONU lors d'une réunion virtuelle du Conseil de sécurité de l'ONU sur l’application de la résolution 2532 (2020) de cet organe sur la pandémie de COVID-19.

Le diplomate vietnamien a exhorté les États membres à respecter leurs engagements pour faire face à la double répercussion des conflits et de la pandémie de COVID-19.

Il a suggéré l’adoption d’un cadre permettant de superviser la mise en œuvre des cessez-le-feu durant la pandémie. Il a salué les efforts pour adapter les opérations de paix à la réalité de la pandémie, protéger les civils et les personnels de l’ONU et aider les pays post-conflit à relever ce défi sanitaire. Le Vietnam a voulu que l’on recense les mesures d’adaptation pour affiner les procédures de rotation des contingents.

L'ambassadeur Pham Hai Anh a aussi invité les États membres à favoriser l’émergence d’un système sanitaire mondial solide, avec l’OMS comme chef d’orchestre, et à aider les pays le plus démunis à faire face aux conséquences économiques et sociales de la pandémie. Après avoir noté que la résolution 2532 (2020) est la première mesure visant à reconnaître les menaces que fait peser la pandémie de COVID-19 sur la paix et sécurité internationales, il a jugé pertinente l’adoption d’une résolution de suivi.

Il est également nécessaire de donner la priorité au développement économique, d'améliorer les moyens de subsistance de la population, de financer le développement et de garantir un accès juste et équitable aux vaccins contre le COVID-19.

Lors de la réunion, quatre secrétaires généraux adjoints de l'ONU qui sont Mme Rosemary DiCarlo, aux affaires politiques et à la consolidation de la paix, M. Jean-Pierre Lacroix, aux opérations de paix, M. Atul Khare, à l’appui opérationnel, et M. Mark Lowcock, aux affaires humanitaires et Coordonnateur des secours d’urgence, ont donné leur éclairage respectif par visioconférence, après un premier bilan en septembre dernier.

Le Conseil de sécurité de l'ONU a adopté à l'unanimité la résolution 2532 le 1er juillet 2020, qui appelle à un cessez-le-feu dans les conflits dans le monde pour faciliter la lutte contre la pandémie de COVID-19. -VNA